Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donna trovata uccisa in una villa in via Circonvallazione a Istia d’Ombrone in provincia di Grosseto.

Uccisa a 76 anni in villa vicino Grosseto: potrebbe essere stata pestata

Il cadavere della donna è stato trovato accanto ad un armadio. Da un primo esame medico legale il corpo della vittima presentava tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo. In base a questi primi riscontri, procura e carabinieri ipotizzano che la donna potrebbe essere stata vittima di un pestaggio. Nella villa abita stabilmente la figlia 50enne. Quest’ultima, scrive l’Ansa, si trovava in casa quando è stata uccisa la madre. La donna ora si è ricoverata all’ospedale di Grosseto con tagli superficiali alle braccia, come se fossero ferite da difesa.

I carabinieri di Grosseto stanno cercando di rintracciare i familiari e i conoscenti della vittima per definire il contesto in cui è maturato l’omicidio. Tra gli elementi da appurare ci sono gli ultimi spostamenti di Giuseppina De Francesco. La vittima abitava in un’altra casa a Grosseto, in città, insieme al marito 81enne, notaio in pensione.

La coppia di coniugi, da circa un anno era tornata ad abitare a Grosseto, in un appartamento del centro, dopo aver vissuto molti anni a Milano. Aveva anche un figlio 52enne.

“E’ deceduta per un fatto di morte violenta”

“La donna trovata morta stamani in una villa a Istia di Grosseto aveva 76 anni ed è deceduta per un fatto di morte violenta“. A dirlo è il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ai cronisti fuori dall’abitazione. Malchionna non ha aggiunto altro.

