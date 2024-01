Ucciso con 7 coltellate vicino Torino, il corpo trovato lungo le rive del torrente Stura

Un uomo di 44 anni originario della Polonia è stato trovato morto lungo le rive del torrente Stura alla periferia di Venaria Reale (Torino). Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe morto accoltellato. Sul corpo del 44 enne sono state trovate 7 ferite inferte con un oggetto acuminato, al torace, alla schiena e a un polpaccio. Le ferite sono emerse da un controllo approfondito del corpo da parte del medico legale.

Stando ai primi riscontri potrebbe trattarsi di un senzatetto. L’allarme è scattato quando al 112 è stata segnalata la presenza di un cadavere lungo il corso d’acqua, nei pressi dello stabilimento Magneti Marelli. L’uomo viveva in un rifugio di fortuna in un’area boschiva di Venaria Reale, non lontano dalla linea ferroviaria Torino-Ceres.

