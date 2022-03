Ucraina, direttore dell’agenzia spaziale russa posta il video di una rissa in metro a Roma: ”Ecco i rifugiati ucraini”. Ma è del 2018

Il video di un’aggressione avvenuta sulla metro di Roma alcuni anni fa spacciato come nuovo per insinuare che gli ucraini aggrediscono gli italiani. Questo il post, ovviamente fake, pubblicato dall’account certificato di Dmitry Rogozin, direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. A raccontare tutto è Federica Angeli di Repubblica.

Il post fake

Il video, pubblicato nella serata mercoledì 16 marzo, è accompagnato dal tweet: ” “Rifugiato dall’Ucraina spiega agli italiani chi comanda in casa loro. Probabilmente i fascisti ucraini vieteranno presto agli italiani in Italia di parlare italiano”.

Nel filmato si vede un uomo che prima aggredisce un passeggero poi ne nasce una rissa nel tentativo di fermarlo e alla fine una signora col volto insanguinato e l’uomo immobilizzato.

La propaganda filo russa

Il problema è che tutto è successo anni fa. Non stiamo di certo parlando di rifugiati ucraini appena sbarcati in Italia. Quindi no: a Roma non c’è nessun ucraino che sta cercando di farsi valere nelle metro. Il direttore generale dell’agenzia spaziale russa quindi si è fatto ingannare probabilmente da qualche mal consiglio. Forse si è confuso. Almeno questa è la speranza. Anche se in questi giorni la propaganda filo russa sta alzando sempre di più l’asticella della disinformazione. Chissà quale sarà il prossimo fake post.