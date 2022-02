Ucraina, Papa Francesco a sorpresa dall’ambasciatore russo. Non è in forma, l’acutizzarsi del dolore al ginocchio, una fastidiosa gonalgia, lo aveva costretto in mattinata a declinare e rinviare l’appuntamento di domenica prossima a Firenze per le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri.

A sorpresa dall’ambasciatore russo

Eppure, sofferente, claudicante, a sorpresa, Papa Francesco si è recato stamane all’Ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione. Troppa la preoccupazione per la guerra, per la sorte degli ucraini sotto assedio, per la minaccia alla pace mondiale.

L’ha voluta manifestare direttamente ai diplomatici russi. Si è trattenuto poco più dì mezz’ora ha confermato la Sala stampa della Santa Sede.

Il Pontefice ha voluto testimoniare la profezia della non-violenza, come aveva spiegato un paio di sere fa durante una chiacchierata (virtuale) per oltre un’ora con gli universitari dal Dipartimento di Teologia della Loyola University, ateneo dei gesuiti a Chicago.

Alla violenza, sottolineava Francesco, bisogna rispondere con la “non-violenza attiva”. “Questa è la più grande sfida che si aspettano da voi, la denuncia della violenza”, dice ai giovani. “La violenza distrugge, la violenza non costruisce, e lo vediamo nelle dittature militari e non militari nel corso della storia. Abbiamo bisogno della profezia della non-violenza”.

La gonalgia del Papa: dolore al ginocchio da diverse settimane

“A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

La “gonalgia”, o più semplicemente il dolore al ginocchio, viene accusata dal Pontefice da diverse settimane. Nell’udienza generale del 26 gennaio scorso, in cui visibilmente camminava a fatica, aveva confidato ai fedeli presenti nell’Aula Paolo VI, di avere un problema al ginocchio.

“Oggi non potrò andare fra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra: si è infiammato un legamento del ginocchio ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarmi. E’ una cosa passeggera”.

Poi aveva scherzato: “Dicono che questo viene solo ai vecchi e non so perché è arrivato a me”. All’indomani, 27 gennaio, all’inizio del suo discorso nell’udienza alla Rota romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, aveva chiesto scusa per non potere pronunciarlo in piedi