Udine, la coppia è troppo focosa. L'auto sbanda e...

UDINE – Lei, seduta sul lato passeggeri, si avvicina a lui mentre guida. L'auto per un po' va a zig zag, poi sbanda e ammacca quattro vetture in sosta. E alla fine i due, spaventati, scappano. L'episodio è iniziato lungo viale Ungheria, verso le 20.30. Per poi concludersi a piazzetta del Pozzo.

“Da quello che si vedeva dal finestrino – ha raccontato il conducente dell’ auto che seguiva la macchina in questione – il livello di intimità della coppia era profondo. C’erano tutti gli estremi del rapporto orale”.

“Mi sono accorto che qualcosa non andasse già un centinaio di metri prima – spiega il testimone a Udine Today -, quando ho notato l’auto andare a destra e sinistra vistosamente, rallentare e poi proseguire con alcune difficoltà. Essendo davanti a me, giocoforza, ho notato una ragazza in preda a vistose effusioni d’amore: baciava il suo compagno, lo accarezzava, si appoggiava a lui, fino a quando la sua sagoma è sparita dalla mia visuale per poi a tratti ricomparire. Arrivati al semaforo rosso di via Zoletti, verso piazzale d’Annunzio, pensavo che la cosa finisse, ma mi sbagliavo. Pochi metri più avanti l’Alfa ha ricominciato a zigzagare, andando a sbattere contro alcune vetture posteggiate a lato”.

Dopo l’incidente, la fuga dei due è durata poco. I due amanti focosi sono stati rintracciati alla stazione.

Si tratta di due ragazzi italiani della Bassa friulana, lei 22enne e lui 23enne. Dopo i dovuti riscontri, nei prossimi giorni si procederà con i provvedimenti del caso per risarcire i proprietari delle auto danneggiate.