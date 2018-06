UDINE – Omicidio suicidio a Udine in via Rialto dove una coppia in fase di separazione si era recata nello studio di un notaio per redigere un atto per la compravendita della casa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Improvvisamente l’uomo ha estratto la pistola e ha ucciso la moglie, poi ha puntato l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.

È successo questa mattina, mercoledì 13 giugno, nello studio notarile del dottor Amodio, in via Rialto. L’omicida-suicida è Giuliano Cattaruzzi. La moglie, vittima del suo gesto folle, è Donatella Briosi​.

