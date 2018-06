UDINE – Incidente stradale mortale lungo la statale Napoleonica all’altezza del territorio del comune di Bertiolo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in provincia di Udine. Vittima un uomo che è deceduto dopo lo schianto tra una automobile e una moto. E’ accaduto nella serata di sabato 9 giugno.

A morire Andrea Muzzin, 50 anni, di Codroipo. Inutili i soccorsi. Era alla guida di una Bmw Ds. La vettura, una Ford Fusion era condotta da un uomo di 67 anni di Bertiolo, P.I le sue iniziali, che è rimasto ferito, portato in ospedale in ambulanza. I pompieri hanno fatto il possibile per rianimare il centauro ma per lui non c’era più nulla da fare.