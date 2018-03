UDINE – Incidente mortale lungo la tangenziale ovest di Udine. Un’auto è uscita di strada ed è finita contro una macchina che veniva in senso opposto. L’uomo che vi era a bordo, Maurizio Passaro, è stato scaraventato fuori dal mezzo e successivamente investito dall’auto che proveniva in senso opposto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 5 marzo. Maurizio Passaro, operaio di 52 anni di San Giorgio di Nogaro ma residente a Tavagnacco, è morto nell’impatto al suolo, mentre la sua compagna, alla guida dell’auto, è ricoverata in gravissime condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano online Il Friuli,

la donna avrebbe perso il controllo dell’auto, che si sarebbe così capottata. Nel violento impatto con l’asfalto, Passaro è stato sbalzato fuori dal veicolo. In quel momento, nella direzione opposta stava transitando un’altra Renault Clio, di colore blu, che non ha potuto evitare d’investire il 52enne, deceduto sul colpo per le gravissime ferite riportate.