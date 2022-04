Pitbull attacca al volto il suo padrone accasciato a terra a causa di un malore. Il fatto è avvenuto la mattina di giovedì 31 marzo: ferita anche la fidanzata ventenne che era con il ragazzo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8 di mattina in via Pirona. Il proprietario del cane aggredito al volto, un 25enne, è ora ricoverato in condizioni serie in Terapia intensiva.

Pitbull aggredisce al volto il padrone: l’animale è ora affidato al servizio veterinario

La Polizia Locale di Udine ha affidato l’animale in custodia al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. e sta ricostruendo la vicenda. A quanto pare, il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre portava a passeggio il cane ed è caduto a terra. Con lui c’era la fidanzata di 20 anni, che ha cercato di soccorrerlo. Quanto accaduto è tato forse interpretato dal cane come un altereco. L’animale si è quindi scagliato contro il padrone provocandogli gravi ferite al volto e al collo.

Ferita in maniera non grave alle mani anche la ragazza convivente che ha cercato di far mollare la presa all’animale. Ad aiutare la giovane è intervenuto anche un vicino di casa che ha rimediato alcuni tagli alle mani, per i quali però non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Il proprietario del cane è ora in prognosi riservata

Il proprietario dell’animale è ricoverato in prognosi riservata. E’ stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza all’opsefale dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva.