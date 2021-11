Ufficio condoni Roma, le pratiche intoccabili. Per amianto?

La notizia secca è che l’Ufficio Condoni del Comune di Roma è chiuso e tale è destinato a restare a tempo indeterminato. O meglio, l’ufficio riaprirà quando sarà stata decisa e messa in atto e portata a conclusione la bonifica dei locali. Bonifica resasi necessaria, anzi indispensabile, anzi imprescindibile dalla presenza di amianto in parti e componenti dei locali e della struttura in cui risiede ed opera l’ufficio condoni.

Necessaria, indispensabile, imprescindibile…ma non urgente. Perché la notizia secca si completa con la circostanza che la bonifica non è partita e non ha neanche una data in calendario per partire. Stanze inagibili, ufficio condoni chiuso e non si sa fino a quando e la notizia secca si ferma qui.

Ufficio condoni Roma: il sospetto è un venticello…

Il sospetto è un venticello che spesso soffia a vuoto, non di rado il sospetto è pregiudizio e mal giudizio. Però mica sempre. Ora sta di fatto che le pratiche relativi a condoni edilizi da concedere o non concedere son molti anni che gli uffici preposti del Campidoglio non le evadono. O meglio, le evadono proprio. Le evadono nel senso di infinite lentezze, di evasione dal decidere. Ora una pratica di condono edilizio viene da un precedente abuso edilizio.

La non risposta è di fatto un silenzio-assenso. Sanare tutti gli abusi che hanno chiesto condono non fa elegante, bocciare le richieste non fa…politica. Quindi le pratiche stanno lì, negli uffici, nell’ufficio condoni da anni e anni e sono arrivate ad essere circa 200 mila.

Questa è la storia, all’osso. E il sospetto? Nasce quando si legge che le pratiche dovrebbero essere rimosse prima della bonifica dei locali (bonifica senza data) perché anch’esse, le pratiche, potenzialmente inquinate dall’amianto? Le pratiche, i faldoni impolverati dalla polvere di amianto? Possibile, probabile, diciamo pure certo. E quindi, se è così, certo anche che ci vorrà tempo, molto tempo, per trattare e rendere innocuo ogni singolo faldone e pratica di condono. Il sospetto? Che ci voglia tutto il tempo che serve.