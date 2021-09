Ugo Faina, 56 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale mortale a Roma sul ‘curvone della morte‘ in Via Litoranea. L’uomo ha perso la vita in quella che è ritenuta una strada molto pericolosa perché ci sono stati molti incidenti mortali in questo tratto.

Ugo Faina è morto in un incidente drammatico sulla Via Litoranea

Come scrive Rinaldo Frignani per Il Corriere della Sera, Ugo Faina è morto in seguito ad un incidente stradale all’altezza del curvone della morte in Via Litoranea, a Roma. E’ un tratto di strada percorso da molte persone il weekend. Infatti porta direttamente al mare. Il fatto è avvenuto all’altezza del Terzo cancello.

Ugo Faina stava guidando uno scooterone Yamaha T-Max quando alle 14 ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente stradale. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, lo scooterone guidato da Faina si sarebbe schiantato contro una Toyota. Sempre secondo Il Corriere della Sera, Faina si sarebbe schiantato dopo aver tentato il sorpasso di un’altra vettura.

Incidente mortale per Ugo Faina, indagano i vigili urbani

Sull’incidente mortale, indagano i vigili urbani del decimo Gruppo Mare. La Litoranea è rimasta chiusa per ore e sono stati sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente. I vigili stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente e stanno anche controllando lo stato dell’asfalto in prossimità del curvone della morte.