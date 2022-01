Ugo Fuoco, il no vax accusato di aver offeso David Sassoli è in ospedale col Covid (ma nega di averlo) (Foto Ansa)

Ugo Fuoco è il no vax accusato di aver offeso la memoria di David Sassoli. Di aver esultato via social per la morte del presidente del Parlamento Europeo. E ora, ironia della sorte (ma non c’è niente da ridere) è ricoverato. A onor del vero, bisogna dire che i messaggi anti Sassoli sono arrivati da un account “Ugo Fuoco”, ma bisogna dimostrare chi sia stato materialmente l’autore del post.

Lui, ricoverato per Covid, ha febbre e problemi respiratori (lui stesso si è immortalato con la mascherina dell’ossigeno). Ma nega di avere il Covid. Come il copione No Vax impone. I veri irriducibili negano anche in punto di morte, figurarsi se sono ancora in grado di scrivere sui social.

Ugo Fuoco accusato per i post anti David Sassoli

E’ risultato essere amministratore di un canale Telegram con più di 30.000 iscritti. Sul quale ha pubblicato numerosi messaggi di incitamento alla violazione delle disposizioni sulla gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19. Ora è accuato di essere l’autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell’ex presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, comparsi nella rete.

Numerosi messaggi d’odio, inspirati da teorie complottiste “no-vax” secondo le quali Sassoli sarebbe morto a causa del vaccino sono stati individuati nell’ambito del monitoraggio informativo della rete internet effettuato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni a seguito della notizia della scomparsa del Presidente dell’Europarlamento. Monitoraggi eseguiti su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter (con l’hashtag #nessunacorrelazione).

Tra i vari messaggi che hanno acquisito il carattere della “viralità” per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto Presidente del Parlamento Europeo, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso quello pubblicato dall’account “Ugo Fuoco“, che testualmente affermava “ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘il green pass non è discriminatorio’ Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie”.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’autore del post in un quarantenne residente nella provincia di Napoli, già denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid.

Ugo Fuoco ricoverato col Covid

Ora, informano i giornali nazionali e locali, Ugo Fuoco (dunque il titolare del profilo incriminato) è ricoverato in ospedale. Ricoverato da Capodanno per Covid. Ma lui nega di avere il Covid, anche se ha anche sintomi tipici (febbre e difficoltà respiratorie).

Eppure ecco cosa scrive: “Da 11 giorni sono a letto con febbre altissima e tosse, non riesco a parlare senza tossire. Sono a riposo forzato, mi scoppia la testa e sto attendendo di migliorare un po’ per tornare a fare ciò che faccio regolarmente qui”. Infine, una foto su un letto di ospedale con una mascherina per l’ossigeno.