“Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi”. Così Ultimo, dal suo profilo Instagram Ultimo, rilancia la polemica sul jingle natalizio intonato ieri a Un giorno da pecora su Rai Radio1 dai tre virologi Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti per convincere gli italiani a vaccinarsi contro il Covid proprio durante le feste.

“Sono due anni – attacca il cantautore romano – che molti di noi non possono fare il proprio mestiere”. Quindi Ultimo conclude rabbioso: “Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro e smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star”.

Crisanti Bassetti e Pregliasco, il jingle “Sì sì vax”

Nella puntata andata in onda martedì 21 dicembre del programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i tre medici avevano proposto il brano dal titolo “Sì sì vax” con un testo adattato alle note di una delle più note melodie natalizie.

Queste le strofe della canzoncina intonata dai virologi: “Sì sì sì vax vacciniamoci/ Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare/ Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu/Se vuoi andare al bar Felice a festeggiar/Le dosi devi far/Per fare un buon Natal Mangia il panettone/Vai a fare l’iniezione/Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te/Con la terza dose tu avrai feste gioiose/Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu/Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi”.

Sì sì vax, la polemica sui social

Sui social, già da ieri, tante risate ma anche tante stroncature. Critico anche il leader della Lega Matteo Salvini che definisce “surreale” abbinare i vaccini al Natale.

Dalla prima pagina del Foglio di questa mattina, invece, l’apprezzamento di Giuliano Ferrara che definisce la canzoncina dei virologi un “jingle che rassicura”. “A me sono piaciuti, mi hanno fatto ridere – ha scritto il giornalista – E’ stata una farsa divertente in mezzo alla tragedia”.