MONZA – Un aereo ultraleggero è precipitato la sera del 28 maggio tra Bellusco e Mezzago e le ricerche della persona a bordo sono ancora in corso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 di lunedì e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso tra vigili del fuoco, carabinieri ed elicottero con il visore notturno. Nonostante le ricerche, la posizione del velivolo non è stata individuata e così i soccorsi continuano a perlustrare la zona per ritrovare l’ultraleggero e il suo pilota, di cui non c’è traccia.