Ultraleggero scomparso a Ceresole Reale (Torino), ricerche senza esito

Hanno dato finora esito negativo le ricerche effettuate nelle ultime ore dal Soccorso Alpino sulla montagna, sopra Ceresole Reale (Torino), nella zona indicata dalle coordinate Gps dove sarebbe scomparso l’aereo ultraleggero disperso dalla mattinata di venerdì 11 marzo.

Nebbia e nevischio hanno ostacolato le operazioni dei soccorritori

Le squadre sono rientrate a valle, visto che il buio rende ulteriormente complesse le ricognizioni. In serata saranno impegnate in un briefing con i vigili del fuoco per stabilire una strategia operativa per la giornata di sabato. I soccorritori hanno interpellato anche i guardiani della diga del Lago Serrù che, però, nel corso della giornata non hanno visto o sentito alcun velivolo passare nella zona. L’ultraleggero era decollato da Cuneo Levaldigi diretto a Ginevra con il solo pilota a bordo.