MONTEBELLUNA – Un uomo di 85 anni ha lasciato la sua abitazione durante gli arresti domiciliari per recarsi in farmacia. Poi ha provato a spiegare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] quanto accaduto dicendo di aver avuto “bisogno di un medicinale: sono semplicemente uscito per andare in farmacia”. La sua giustificazione, però, non è servita a nulla. I carabinieri lo hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Si tratta di Umberto Solimene, 85 anni, un pensionato di Montebelluna. L’uomo è stato accusato di essere evaso dalle mura domestiche dove era rinchiuso per scontare un residuo di pena: ora è stato condannato dal giudice Umberto Donà ad un anno di reclusione.

Come scrive Marco Filippi sulla Tribuna di Treviso