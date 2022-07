Una mensilità in meno, 1000 euro in più per le vacanze, tutti col Covid…e neanche i passaporti

I passaporti, ci mancavano i passaporti…Anzi ci mancano: Questure e Commissariati promettono e garantiscono per rinnovo e rilascio attese di…mesi. Mesi, quanti mesi dipende. Si va da un paio a una quadriglia. E’ accaduto infatti l’incredibile e l’assolutamente imprevedibile: niente meno che la gente rinnova o richiede il passaporto più d’estate quando va in vacanza che d’inverno. Chi l’avrebbe mai potuto immaginare? Quindi questo ramo dello Stato e della Pubblica Amministrazione è andato, come si dice, in tilt. Ma non eravamo, Pubblica Amministrazione compresa, digitalizzati o quasi? E lo Spid obbligatorio o quasi? E i certificati della Pubblica Amministrazione a casa via web? Non i passaporti evidentemente, lì si va, immaginiamo, ancora a bollo tondo e trattamento amanuense. Altrimenti perché mesi?

Un mese se lo prende l’inflazione

Un mese quest’anno se lo prende anche l’inflazione. Un mese di stipendio, salario, pensione o reddito fisso che sia. Tutto costa di più, ufficialmente circa l’otto per cento i più. Otto per tredici fa…104! Cioè fatto reddito fisso 100 o giù di lì, diviso per tredici mensilità, aritmetica dice che una mensilità se la mangia l’inflazione. Per chi lavora e vive di stipendio o pensione i conti sono chiari. Meno netti i conti reali per chi esercita lavoro autonomo, questi nei vari comparti fanno il prezzo, lo fanno loro.

In molti comparti lo fanno più alto del 5-10 per cento, provano a contenere o stare al passo co l’inflazione. Ma moltissimi cedono senza grande resistenza alla tentazione di inzupparci il pane proprio nell’inflazione di tutti. La tentazione di approfittarne aumentando prezzi della loro merce oltre inflazione. C’è chi aumenta il prezzo della sua merce o servizio del 20-30 per cento. Chiamarla speculazione? La vera denominazione di questo comportamento dovrebbe essere quella di furto con destrezza ai danni dei redditi fissi da lavoro dipendente o pensione.

Ma son mesi di vacanze

Ma sono i mesi i cui si va in vacanza. Già, le vacanze. Qualcuno si è preso la briga di calcolare quanto costa di più la vacanza quest’anno in media per ciascuno che la fa. Ne è uscita fuori la cifra, al tempo steso esatta e cervellotica, di 700 euro. Aritmeticamente esatta ma cervellotica nel computo da media statistica forzatamente un po’ arbitraria e tanto immaginaria. Comunque, facciamo mille. Mille euro in più quest’anno per il viaggio, l’alloggio, la spiaggia, il ristorante, la baita, il gelato, la discoteca…

Però c’è il rimborso Covid

Il Sole 24 Ore offre ai suoi lettori un vademecum partico su “cosa fare se ci si ammala prima di partire”. Quindi le regole e i passi per farsi rimborsare se Covid prima della partenza per le vacanze. Eccesso di prudente pignoleria, anche un po’ malaugurante? Proprio no, son mesi tutti col Covid. Un milione quelli che sono ad oggi registrati come positivi. Probabilmente la metà di quelli reali. E crescono a 90 mila al giorno ufficiali, più o meno il doppio contando chi si tampona e si diagnostica da sé senza registrarsi come positivo al Sistema Sanitario. Tutti col Covid, con un mese di stipendio in meno, come altri mille euro da tirar fuori in vacanza…magari se non ti danno il passaporto è per farti un favore.