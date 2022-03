Università Bicocca cancella corso di Paolo Nori su Dostoevskij, lo scrittore in lacrime: "E' censura"

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha voluto chiarire che il corso di Paolo Nori su Dostoevskij si terrà regolarmente. In un primo momento, si era deciso di rimandarlo per via dell’invasione della Russia all’Ucraina. Questa decisione aveva provocato la dura la reazione dello scrittore che era scoppiato in lacrime su Instagram parlando di ‘ridicola censura‘.

Paolo Nori non tiene solamente questo corso all’Università Bicocca di Milano ma è anche l’autore di “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”.

Caso Nori, Bicocca: “Il corso su Dostoevskij si farà”

Il corso su Dostoevskij di Paolo Nori si farà: lo rende noto l’università di Milano-Bicocca, che “è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che – si legge in una nota dell’università – ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto.”

L’ateneo “conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione”.

Le proteste sui social dopo la notizia della cancellazione del corso su Dostoevskij

L’iniziativa dell’università Bicocca ha raccolto pochi consensi sui social dove si registrano soprattutto delle proteste. Infatti Fëdor Michajlovič Dostoevskij, insieme a Tolstoj, è uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. E non c’entra nulla con la guerra in corso in Ucraina. Quindi questa decisione dell’ateneo di Milano è considerata eccessivamente punitiva.

Cancellato il corso di Paolo Nori su Dostoevskij, lo scrittore si scaglia contro la censura

Paolo Nori ha registrato un video di quindici minuti su Instagram, ancora visibile, dove si è scagliato contro la decisione dell’università Bicocca di Milano. Secondo l’autore, si tratta di una censura ridicola.

«Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho visto una mail che arrivava dalla Bicocca. Diceva “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello dì evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”»

«Il corso sui romanzi dell’autore russo – spiega Nori – doveva cominciare il prossimo mercoledì un corso di quattro lezioni. Mi avevano invitato loro, si trattava di un’ora e mezza ciascuna, era gratuito e aperto a tutti. Io – continua – trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo»

«Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia. Ma anche essere un russo morto, che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita lo è. Che una università italiana proibisca una corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere, quando ho letto questa mail non ci credevo».