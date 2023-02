Un 24enne è stato fermato nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio, perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio del 53enne trovato morto in uno scantinato del centro di Portoferraio all’isola d’Elba (Livorno). Il posto era stato utilizzato dalla vittima come riparto per la notte. Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri il 24enne, di Portoferraio, e il 53enne, di origini milanesi ma tempo trasferitosi sull’isola toscana, erano amici.

24enne fermato all’Isola d’Elba: è sospettato di aver ucciso un 53enne

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane avrebbe aggredito la vittima con calci e pugni dopo una serata passata insieme. L’aggressione è avvenuta al culmine di un litigio per motivi che sono ancora oggetto di indagine. Omicidio e rapina ai danni del 53enne. Sono queste le ipotesi di reato contestate al 24enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il giovane avrebbe aggredito la vittima anche con un bastone e con altri “oggetti utilizzati come corpi contundenti cagionandone la morte”, spiegano i militari in una nota.

Fermato dai Carabinieri, è stato trasferito in carcere

Allontanatosi è stato poi rintracciato dai carabinieri e portato nella caserma dell’Arma di Portoferraio. Poi il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Livorno. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Portoferraio con l’ausilio del nucleo investigativo di Livorno e della squadra investigazioni scientifiche del reparto operativo di Firenze e coordinate dal pm intervenuto sul posto. Dopo il fermo il 24enne è stato trasferito nel carcere di Livorno in attesa dell’udienza di convalida.

