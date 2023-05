Un uomo conosce in chat una ragazzina di 14 anni e abusa di lei, facendosi anche mandare file e video dal contenuto pedopornografico. In seguito la incontra anche di persona. Per questi fatti, la polizia di Ancona ha eseguito la misura degli arresti domiciliari a carico di un 40enne residente a Cremona per i reati di produzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con persona minore degli anni 14.

L’uomo che abusa della ragazzina

L’uomo ha conosciuto la minore attraverso una chat l’estate scorsa e l’ha convinta a inviargli foto e video. A questi contatti virtuali sono poi seguiti cinque incontri di persona ad Ancona. I dettagli della vicenda sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra Mobile e poi la Procura di Ancona ha chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare. Il 21 aprile scorso gli agenti della polizia di Ancona e Cremona sono andati a casa dell’indagato per eseguire la misura e perquisire l’abitazione. Il 40enne non c’era; è stato in seguito localizzato e fermato in provincia di Forlì e riportato nella propria residenza a Cremona. La perquisizione digitale sugli apparati elettronici in uso all’arrestato, fatta anche con l’ausilio di un informatico di Ancona, nominato ausiliario di polizia giudiziaria, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore materiale utile per le indagini.

Forse dovresti anche sapere che…