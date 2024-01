Invia le foto intime al marito dell’amante. Il genio del giorno dell’Italia profonda

La pedina, la perseguita con chiamate e messaggi, la minaccia, l’aggredisce e alla fine invia anche al marito sue foto intime.

Per questo motivo un uomo di 39 anni, residente a Polistena, che aveva avuto una storia extraconiugale con la donna, ora è stato arrestato dalla Polizia. Ecco una delle tante notizie di cronaca provenienti dalla nostra bellissima Italia profonda. Uno dei tanti geni del nostro bel Paese. Cosa può spingere un essere umano a selezionare una foto intima per mandarla al marito di lei non è davvero possibile comprenderlo. Non in questa vita.

Gli agenti del commissariato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Palmi. Il soggetto è accusato dei reati di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, sequestro di persona ed atti persecutori.

La ricostruzione

La storia è iniziata a dicembre quando l’uomo si è reso protagonista di reiterate condotte persecutorie, nonché una serie di violenze, fisiche e verbali, nei confronti di una donna sposata con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. Stando alle indagini, inoltre, l’arrestato avrebbe privato la donna della libertà personale, chiudendola nella propria abitazione impedendole di allontanarsi per diverse ore. Rintracciato nella propria abitazione, dopo l’arresto, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Palmi.