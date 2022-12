Uomo di 52 anni ucciso con una coltellata in strada a Roma: caccia al killer

Un uomo di 52 anni, italiano, è morto ieri sera a Roma dopo essere stato accoltellato: il fatto è avvenuto nella zona di via della Borghesiana. L’uomo, soccorso dal personale del 118, a a causa delle ferite riportate è morto in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata. L’aggressore ha fatto perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la polizia. Le indagini sull’omicidio sono state affidate alla Squadra Mobile. La violenta aggressione è avvenuta in strada e per questo gli inquirenti acquisiranno i video delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere immortalato l’omicida che dopo l’accoltellamento è scappato.

Forse dovresti anche sapere che…