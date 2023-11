Uomo di 75 anni scivola da un sentiero e muore durante un’escursione

Un uomo di 75 anni, E.C., di Conegliano (Treviso) è morto dopo essere scivolato da un sentiero del Cimon da Piai, nella zona dell’Alpago in provincia di Belluno, che stava percorrendo assieme a un amico. Il Soccorso alpino è stato allertato dalla Centrale del 118, su richiesta di quella di GeoResQ, a seguito della segnalazione dell’amico, che aveva sentito gridare l’escursionista che lo seguiva e lo aveva visto ruzzolare a lato del percorso per decine di metri, non riuscendo più a vederlo né a sentirlo.

L’equipaggio del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), arrivato sul posto a 2000 metri di altitudine, seguendo le coordinate ha individuato il punto in cui si trovava il corpo, 100 metri circa sotto il sentiero, e ha sbarcato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso e il medico, che ha solamente potuto constatarne il decesso. La salma è stata imbarellata, recuperata e trasportata a Pian Formosa per essere affidata al carro funebre. L’elicottero ha riportato a valle anche il compagno e il soccorritore rimasto con lui.

