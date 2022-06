Uomo finisce ribaltato nel bagno chimico, il Comune di Milano dovrà risarcirlo

Un uomo che alcuni anni fa, alla Montagnetta di San Siro, un’area verde di Milano, era finito ribaltato nel bagno chimico, scaraventato a terra da alcuni teppisti, ha vinto una causa con il Comune e dovrà essere risarcito. Lo riporta oggi il Corriere della Sera nelle pagine milanesi. L’uomo l’8 giugno 2017 si trovava a notte inoltrata, intorno alle 2, al Monte Stella, dove nelle ore precedenti c’era un evento. Quando ha avuto bisogno ha deciso di utilizzare i bagni chimici.

L’uomo ribaltato nel bagno chimico e il risarcimento

Mentre si trovava all’interno il bagno chimico di plastica è stato ribaltato con lui dentro. I teppisti sono fuggiti e mai identificati. Ma lui ha deciso di fare causa all’Amministrazione quale custode del bene pubblico, che non era ancorato a terra. Il Tribunale – secondo una delibera del Comune – gli ha dato ragione. Ma Palazzo Marino – sempre secondo quanto riporta il Corriere – ha deciso di ricorrere in Appello: “La struttura infatti è progettata, costruita e venduta per essere utilizzata all’aperto senza bisogno di ancoraggio“. E se non fosse intervenuto un fattore esterno imprevisto, dei teppisti appunto “non si sarebbe ribaltato”.