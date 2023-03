L’uomo del selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo si è cancellato dai social

E’ scomparso dai social l’artefice del selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo che ha fatto indignare mezza Italia.

Lo scatto chiesto alla presentatrice all’interno della camera ardente di Maurizio Costanzo ha toccato la sensibilità di molti, che sul web, media e carta stampata hanno espresso tutta la disapprovazione per un gesto considerato fuori luogo. L’uomo ripreso dalle telecamere e poi da centinaia di video diffusi online ora sembra essere scomparso da tutti i suoi profili social, gli stessi su cui pochi giorni fa aveva pubblicato l’autoscatto con la donna più amata della tv.

Chi è l’uomo del selfie con Maria De Filippi

Originario di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, è stato anche riconosciuto da diversi compaesani subito dopo aver postato sui social la foto che ha fatto tanto discutere – secondo quando riferisce il Corriere Bologna. Da quel momento una valanga di insulti e accuse lo avrebbe travolto, tanto da spingerlo a cancellare la propria identità sul web, oltre che a eliminare il post con Maria De Filippi. In paese l’uomo sarebbe già noto per la sua passione per i vip e secondo fonti a lui vicine citate da Corriere Bologna ora si troverebbe sotto choc per le reazioni al suo gesto.

“Non si è pentito”

Ad incontrarlo in treno poche ore fa Michele Dalai, amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby: “Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi”, ha scritto su Facebook, “lo so perché continua a parlarne al telefono tra un “voglio morire”, un “non mangio più” e una risata”. Dalai continua: “Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene. In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronzata. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni”.

Forse dovresti anche sapere che…