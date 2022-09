Uomo ucciso a coltellate in casa a Marsala, una coppia confessa: Siamo stati noi FOTO ANSA

Un uomo di 60 anni ucciso ieri mattina nella sua casa nel rione Soppusi di Marsala. Per l’omicidio sin dalle prime ore successive al delitto hanno fermato e interrogato una coppia. Dopo quattro ore di interrogatorio è arrivata la confessione da parte della donna, la compagna 40enne di un pluripregiudicato appena uscito di prigione. Anche la vittima apparteneva agli ambienti della malavita: aveva precedenti per furti, rapine, tentativo di estorsione e spaccio di stupefacenti. Una vecchia conoscenza della coppia, che frequentava la sua casa per affari legati allo spaccio di droga.

I sospetti si sono da subito concentrati sulla coppia e su altri amici. A incastrarli, le telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso l’uomo e la donna nella zona dell’omicidio all’orario della morte. Ora i carabinieri della compagnia di Marsala stanno verificando la versione della donna, mentre l’uomo non ha risposto alle domande degli investigatori.