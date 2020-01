ROMA – Uova biologiche e formaggio richiamati per rischio di contaminazione. Il ministero della Salute ha disposto, a scopo cautelativo, il richiamo di diverse confezioni di uova biologiche per possibile contaminazione microbiologica e di diversi lotti del formaggio Puzzone di Moena per possibile contaminazione da Listeria Monocitogenes.

Nel caso delle uova, come spiegano gli avvisi pubblicati sul sito del Ministero, il richiamo riguarda le confezioni da quattro dei marchi Amadori, Cascina Italia e Conad Verso Natura (lotto 5528139926), con data di scadenza 8 febbraio. Non vanno consumate e devono essere restituite al punto vendita in cui sono state acquistate.

Circa il formaggio, venduto sotto i marchi Trentin Spa e Regione che vai (quest’ultimo nei punti vendita Aldi), il richiamo riguarda i lotti 21324, 21324A e 21324N. Anche in questo caso si invitano i consumatori a non mangiare il formaggio e a riportarlo dove l’hanno acquistato. (Fonte: Ansa)