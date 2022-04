E’ caduto sulle arnie delle api che stava allevando, e che lo hanno attaccato: è morto probabilmente così Domenico Enrico Caputi, un apicoltore di 66 anni di Rancitella, non lontano da Pieve di Cagna, in provincia di Urbino.

Urbino, apicoltore cade sull’arnia delle api e muore

I soccorritori lo hanno trovato disteso a terra senza vita con uno sciame di api che volava sopra di lui e un’arnia rovesciata.

Non si esclude che Caputi posso aver avuto uno choc anafilattico, oppure un infarto, visto che in passato, riferisce Il Resto del Carlino, aveva già avuto problemi cardiaci.

Urbino, apicoltore morto attaccato dalle sue stesse api

A scoprire il corpo senza vita dell’apicoltore sono stati la moglie e il figlio. Intorno alle 13 di lunedì 18 aprile, non vedendolo rincasare per il pranzo, sono andati a cercalo nella tenuta in campagna dove accudiva le sue api.

Qui lo hanno trovato per terra, senza vita, e non hanno nemmeno potuto avvicinarsi a lui a causa dello sciame di api.

Urbino, attaccati dalle api anche i vigili del fuoco

Hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono riusciti ad avvicinarsi al corpo dell’uomo dopo aver indossato la tuta di protezione, che però non ha evitato loro una dozzina di punture.

Un vigile del fuoco, punto ad un occhio, è dovuto andare in pronto soccorso. Per Caputi, però, non c’era più nulla da fare. Si attende l’esito dell’autopsia per cercare di capire che cosa abbia ucciso l’uomo.