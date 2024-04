Usano l’autogru per recuperare l’auto finita fuori strada: il mezzo si ribalta, muore operaio

Un 25enne è morto e un altro giovane collega è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Pescopagano, in provincia di Potenza, la sera di mercoledì 10 aprile. I due avevano appena terminato di lavorare in un cantiere e la loro auto è finita fuori strada. Per recuperare il veicolo hanno deciso di utilizzare una autogru prelevata dal cantiere in cui avevano terminato di lavorare. Forse per l’incapacità di guidare un mezzo del genere, l’autogru si è ribaltata nel tratto in discesa che collega il piazzale della ditta alla strada su cui era avvenuto l’altro incidente poco prima. Il conducente è finito sotto la cabina rimanendo schiacciato e morendo sul colpo. Il collega è rimasto ferito. Dopo aver assistito alla scena impotente, ha tentato di prestare soccorsi usando un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.