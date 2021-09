Ustica, a causa del maltempo yacht tedesco affonda nel porticciolo. Nessun ferito

A causa del maltempo uno yacht di due diportisti tedeschi è affondato, senza provocare feriti, al porto di Ustica.

Secondo una prima ricostruzione sembra che lo yacht dei due tedeschi, spinto dalle onde, sia poi finito sulla banchina aprendo una falla nello scafo. L’imbarcazione è poi colata a picco.

Ustica, la richiesta per migliorare le condizioni del porticciolo

Stanno intervenendo in queste ore gli uomini della Guardia Costiera e alcuni pescatori per evitare inquinamento nell’acqua del porto.

In tanti sull’isola chiedono alla Regione di migliorare le condizioni del porticciolo nell’isola che quest’anno ha accolto centinaia di imbarcazioni dei turisti arrivati in tanti a Ustica per trascorrere le vacanze.

“Quando il mare sferza la costa le imbarcazioni rischiano seri danni”, affermano.

Maltempo, le previsioni meteo per le prossime ore

Weekend con mezza Italia sotto i temporali, poi avanza l’alta pressione. Un’intensa perturbazione atlantica ha infatti raggiunto l’Italia e nelle prossime ore precipitazioni sotto forma di temporale con possibili grandinate interesseranno almeno metà delle regioni italiane. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il bersaglio del maltempo saranno le regioni centro-meridionali, dal Lazio e Abruzzo alla Sicilia e alla Puglia. Tra sabato e domenica rovesci temporaleschi potranno risultare localmente intensi e provocare allagamenti improvvisi o nella peggiore delle ipotesi alluvioni lampo. Le regioni escluse da questo peggioramento saranno quelle settentrionali, gran parte di Toscana e Marche. Dalla prossima settimana l’alta pressione si farà sempre più presente sul nostro Paese, ma prima di conquistarlo definitivamente dovrà fare i conti con gli strascichi della perturbazione che continueranno a interessare alcune regioni meridionali.