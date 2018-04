UZZANO – Morta a tre anni e mezzo investita da un’auto a Uzzano (Pistoia).

Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata investita la sera di sabato 14 aprile, poco dopo le 20.30, da un’auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in modo grave la madre. E’ quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Da una prima ricostruzione dei militari la bambina stava attraversando la strada assieme ai genitori in un tratto privo di strisce pedonali.

A investirle è stata una Panda: il conducente si era fermato per consentire alla famiglia di attraversare, ma la Fiat, questa la dinamica, è stata poi tamponata violentemente da un’ altra vettura sopraggiunta. La Panda, spinta così in avanti, ha investito la piccola e la madre. Quest’ultima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pistoia e ricoverata in prognosi riservata.

