Si è presentata a fare l’esame per la patente al volante della sua auto, pur non avendo ancora conseguito la licenza. Per questo una donna di 40 anni, di origini nigeriane, è stata denunciata a Biella.

Ad accorgersi di tutto sono stati gli uomini della Polizia Stradale, presenti all’interno degli uffici della Motorizzazione. La 40enne aveva parcheggiato proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. Gli agenti l’hanno vista arrivare insieme ai candidati per la prova.

Solo una volta ultimato il quiz di teoria, la donna è stata identificata e per lei sono scattate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

All’esame per la patente con l’auricolare: finisce in ospedale

E’ di alcuni giorni fa la notizia di un 24enne, anch’egli di origini nigeriane, che si era presentato all’esame per la patente con un auricolare nell’orecchio e un telefono cellulare nascosto negli indumenti intimi.

La vicenda si svolge a Milano presso la Motorizzazione Civile di via Cilea, in zona Molino Dorino. Nel pomeriggio di lunedì 6 dicembre il giovane ha sostenuto l’esame teorico per la patente di guida ma dopo averlo superato a pieni voti è stato fermato e denunciato.

Gli esaminatori hanno notato qualcosa di strano nel suo orecchio e hanno chiamato i carabinieri. Perquisito dai militari si è scoperto che il 24enne aveva un minuscolo auricolare nell’orecchio destro.

Ma non è finita lì: l’auricolare era talmente piccolo e posizionato in profondità che è stato necessario trasportarlo in Pronto Soccorso, all’ospedale Sacco, per riuscire ad estrarlo.