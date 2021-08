Una barca a vela di 22 metri ha preso fuoco a Marina di Stabia, il porto turistico di Castellammare di Stabia. Una ragazza di appena 29 anni, Giulia Maccaroni, è morta asfissiata tra le fiamme.

L’incendio è scoppiato, per cause ancora da chiarire, attorno alle 3 del mattino di oggi, 30 agosto, e ha completamente avvolto l’imbarcazione.

Giulia Maccaroni, originaria di San Vito Romano, lavorava come hostess durante le crociere e stava dormendo a bordo dell’imbarcazione quando è stata sorpresa dalle fiamme. Con ogni probabilità è rimasta intrappolata all’interno, non riuscendo a mettersi in salvo.

L’incendio a Marina di Stabia

La barca a vela, lunga 22 metri, era di proprietà di un società di Gragnano, ed era impiegata per effettuare mini tour delle isole Eolie.

L’equipaggio si componeva di tre persone: oltre alla 29enne morta, lavoravano a bordo un avvocato napoletano che faceva da skipper e un cuoco.

Il sostituto procuratore che coordina le indagini, affidate alla Capitaneria di porto, ha disposto il sequestro del relitto e l’autopsia sul corpo della ragazza.