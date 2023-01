Va a ritirare le ceneri della madre ma scopre sull’urna il nome di un uomo

Un uomo ha denunciato una azienda di rifiuti per aver ricevuto le ceneri con il nome di un uomo al posto di quello della madre. È accaduto a un medico del Nord Italia, che ha deciso di non soprassedere su quanto accaduto e andare in procura.

Chiede le ceneri della madre ma gli danno quelle di un uomo

La storia è raccontata oggi, 13 gennaio, da La Repubblica. L’uomo era andato al cimitero per prendere l’urna con le ceneri della madre, morta qualche mese prima. Residente in nord Italia, voleva tenere con sé i resti della donna, ma quando i dipendenti dell’azienda gli hanno consegnato l’urna, ha visto che sulla targhetta non c’era il nome della madre, ma quello di un signore moldavo. Dopo aver chiesto spiegazioni, pensando che forse gli avessero consegnato l’urna sbagliata, è emerso che l’uomo il cui nome era sulla targhetta, era stato tumulato.

Il dubbio che nell’urna non ci fossero le ceneri della madre è venuto spontaneo e così i dipendenti hanno aperto l’urna, trovando all’interno un biglietto con scritto il nome della donna. Il figlio della defunta però ha chiesto di aprire la tomba del signore moldavo, ma la famiglia non abita in Italia e rintracciarla sembra non sia possibile.

Rischio scambio di salme, scatta la denunciata

E così è giunto alla decisione di sporgere denuncia verso l’azienda di rifiuti. “Troviamo assurdo che non abbia ammesso alcuna responsabilità in merito a questa vicenda – ha dichiarato a la Repubblica la legale dell’uomo –. Sia chiaro che noi non ci fermeremo, il mio assistito ha il diritto di sapere con certezza dove si trovano i resti della madre”.

Forse dovresti anche sapere che…