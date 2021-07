Vacanze, esodo, traffico e autostrade: la mappa dei cantieri paralisi

In vista degli esodi estivi il Sole 24 Ore ha stilato l’elenco dei lavori sulle autostrade italiane. Una vera e propria mappa in cui il Sole mostra tutti i vari restringimenti. Restringimenti che con tutta probabilità causeranno traffico e disagi sula rete autostradale.

Crolli e inchieste giudiziarie hanno fatto proliferare i lavori, spiega il quotidiano, “per rimediare ad anni di manutenzioni omesse o carenti: ora troppi lavori vanno fatti subito e tanti controlli rivelano problemi che portano a limitazioni di transitabilità non programmate”. Nella mappa non è stata presa in considerazione la viabilità ordinaria.

L’incubo dell’unica carreggiata

Il problema, spiega il Sole, è soprattutto in quei tratti dove, causa lavori, rimarrà aperta una sola carreggiata. Una sola carreggiata infatti in Italia significa quasi sempre, se non sempre, traffico e caos. In altri Paesi, infatti, anche il tragitto su una sola carreggiata viene ordinato da alcune semplici regole, come l’alternanza d’ingresso. In Italia invece, quando ci si trova di fronte a una carreggiata soltanto, spesso si assiste al tutti contro tutti.

Le situazioni più critiche poi è quando si deve percorrere un tratto di autostrada su una sola carreggiata e all’interno di una galleria.

La mappa del Sole 24 Ore

I cantieri segnalati sulla mappa del Sole, a una prima occhiata, sono soprattutto a Nord-Est (qui l’elenco completo).

Tra i tanti cantieri, per esempio, nella cartina sono segnalati quello sul Viadotto Canale Ancona in direzione Milano sulla Milano-Bologna, quello tra tra Ponte Chiasso e Lago di Como sulla Lainate-Chiasso, quello tra Portogruaro e Alvisopoli sulla Venezia-Trieste. Per quanto riguarda il Centro e il Sud invece c’è il restringimento tra Tivoli e Castel Madama sulla A24 o il restringimento, su tutto il tracciato sulla Palermo-Catania.