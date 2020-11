In Italia impianti e piste da sci chiuse. Niente vacanze di Natale sulla neve, niente settimana bianca. Ma se Francia e Austria restano aperte si va a sciare lì?

Evitare di ripetere quanto già accaduto a Ferragosto, così per queste vacanze di Natale niente sci. Niente piste aperte in Italia, niente lunghe code per risalire, niente di niente.

Le immagini degli stabilimenti balneari pieni quest’estate e i numeri di morti e contagi che sono tornati a crescere hanno portato questa decisione. Sci e racchette non sono come lettino e ombrellone e quindi tutto chiuso.

L’Italia per ora ha deciso così. Ma gli altri? Già perché le montagne non le abbiamo solo noi. Francia, Austria, Svizzera… Loro ancora non hanno deciso. Ecco perché le Regioni, Veneto in primis, chiedono che sulla chiusura degli impianti da sci ci siano delle linee guida comuni anche con gli altri paesi Ue.

Il rischio degli sciatori pendolari

Quello che infatti si vuole evitare è che uno sciatore accanito che non vuole proprio rinunciare al brivido delle piste, se ne vada a sciare in Francia o in Austria. Sarebbe il caos non solo per gli assembramenti e gli spostamenti oltralpe, ma anche di immagine. Immaginatevi un gestore di Cortina che vede i suoi clienti abituali andare a sciare a Innsbruck.

Ecco perché ora si aspettano le decisioni degli altri Paesi. Il governo francese ieri ha fatto sapere che una decisione sull’apertura degli impianti di sci a Natale sarà adottata “entro i prossimi 10 giorni”. Si attendono notizie anche dall’Austria, perché se loro restano aperti l’Italia che fa? Riapre o impedisce agli italiani di oltrepassare le Alpi? (Fonte Ansa).