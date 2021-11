Vaccini anti Covid, chi si è vaccinato con Johnson & Johnson dovrà fare la seconda dose. Infatti, il vaccino Johnson & Johnson prevedeva un’unica somministrazione invece delle due degli altri vaccini sul mercato (Pfizer, Moderna ed AstraZeneca).

Invece, gli altri, dovranno fare la terza. Come avvenuto con il primo ciclo di vaccinazioni, anche in questo caso inizieranno gli anziani ed i soggetti più fragili. Ma è anche logico visto che sono stati i primi in assoluto a vaccinarsi.

Vaccino Johnson & Johnson, l’Aifa ha dato il via libera al richiamo a 6 mesi dalla prima dose

La commissione Aifa ha dato il via libera al richiamo a 6 mesi dalla prima dose per i vaccinati con J&J. E’ questo quanto si apprende al termine della riunione. La seconda dose di vaccino verrà effettuata con un vaccino a mRna.

Vaccino Johnson & Johnson garantisce protezione dalle forme gravi di Covid fino a sei mesi

Sulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall’ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi. E’ quanto avrebbe evidenziato, secondo quanto apprende l’ANSA, la commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Inoltre, con il trascorrere del tempo, si evidenzierebbe un lento declino dell’efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi e moderate della malattia.