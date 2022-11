Vaccini efficaci contro il Covid? Per Gemmato (FdI) “non abbiamo le prove”. Poi fa retromarcia

L’efficacia dei vaccini contro il Covid è tutta da verificare. E’ il succo di quanto detto dal sottosegretario alla Salute di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato nel corso della trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te‘. Una dichiarazione che ha presto scatenato critiche ma anche richieste di dimissioni.

Vaccini Covid, bufera sul sottosegretario alla Salute Gemmato

“Senza i vaccini sarebbe andata peggio? Non lo sappiamo, non abbiamo la prova inversa”. Queste sono le parole di Gemmato con cui rispondeva ad una domanda del vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. “Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”, ha aggiunto il sottosegretario alla Salute, per poi chiudere con “non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini”.

Un’uscita che è arrivata pochi minuti dopo che il titolare del suo dicastero, Orazio Schillaci, diramava le prossime linee guida sul Covid, come, per chi fosse risultato positivo al Covid, potrà uscire di casa dopo 5 giorni senza fare un nuovo tampone.

La rettifica

Sotto il tiro delle polemiche, Gemmato si è affrettato a rettificare, parlando di mere “strumentalizzazioni” montate dall’opposizione: “Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili”, precisando di voler “sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche”: “Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti”.

Polemiche e la richiesta di dimissioni

Sono subito arrivate le richieste di dimissioni. Tra i primi Enrico Letta, segretario del Pd: “Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica”. A stretto giro anche Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato così: “Si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai novax è decisamente nel posto sbagliato”. Parole che non ha lasciato indifferente neanche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Ma come si fa a dire che non c’è prova scientifica che i vaccini anti-Covid sono serviti a salvare la vita a milioni di persone? Basterebbe saper leggere la letteratura scientifica. Un bel tacer non fu mai scritto…”.

