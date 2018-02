Vaccini obbligatori: convegno a Genova il 24 febbraio

GENOVA – “Vaccinazioni obbligatorie: le ragioni della scienza, le ragioni della coscienza”. Si intitola così un convegno che si terrà sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Centro Culturale Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Genova in Via XXII Ottobre n° 3 (secondo piano).

L’incontro con medici, giuristi ed esperti su uno dei temi più dibattuti di questi mesi è stato organizzato dalla So.Crem (Società Genovese di Cremazione). L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per numero 2 crediti formativi. Di seguito il programma dell’incontro, con i relatori che interverranno e alcune note informative:

Le voci e gli echi che provengono dai “social media” invadono ogni ambito dell’informazione e della conoscenza. Nessuna notizia, inoltre, ha il tempo di essere letta, compresa ed elaborata che già diventa vecchia, sorpassata, inadeguata: l’utente resta sbigottito, confuso e senza un apporto di informazioni utili. Allorché gli argomenti trattati sono importanti, come quelli riguardanti la salute, i commenti, i pareri, le illazioni si moltiplicano ed ognuno ritiene di essere depositario di “verità”.

In fisica una storia, ripetuta più volte, diviene la storia, in biologia una storia è una storia e… cento storie sono cento storie. Gli eventi, che accadono nel mondo biologico, possono valere come indicatori di comportamento, ma ogni singolo caso ha il suo corso.

La SO.CREM, sempre attenta agli avvenimenti socioculturali più interessanti, attraverso il proprio Centro Studi “Edoardo Vitale”, ha ritenuto utile riunire un gruppo di esperti su un tema di scottante attualità “Le Vaccinazioni” per ascoltarne i punti di vista. In questo convegno ascolteremo le voci di autorevoli relatori nei diversi aspetti e risvolti che le vaccinazioni hanno determinato nella storia e nel presente dell’umanità.