ROMA – Strappo dei presidi: niente scuola se non si è vaccinati. “Allo stato delle cose, se non verrà presentato all’inizio dell’anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne. Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per ora, almeno fino all’inizio del nuovo anno scolastico, resta in vigore la Legge Lorenzin: sarà quest’ultima ad essere applicata”, fa sapere l’Associazione Nazionale dei Presidi, che l’8 agosto ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute con il capo di gabinetto sul tema dei vaccini.

“Non vogliamo alzare muri e cercheremo di evitare di arrivare a questo punto – spiega l’Anp – . Diciamo solo che, fin quando non c’è il certificato della Asl, la frequentazione non è possibile ma l’iscrizione rimane. La frequentazione può avvenire dopo la consegna della documentazione a scuola. Siamo dirigenti e siamo obbligati a rispettare le leggi in vigore”.

“L’autocertificazione andrebbe comunque verificata”, ha proseguito l’Anp, che ha sottolineato “una reciproca volontà di collaborazione con il Ministero della Salute”, si augura di “uscire da questa empasse”. A questo proposito, “ci sarà un nuovo incontro a fine agosto. Anche da parte del Ministero c’è attenzione per risolvere qualsiasi criticità”.