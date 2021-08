Da mercoledì 1 settembre vaccino senza prenotazione nel Lazio. A partire dal giorno di domani chi ancora non si è vaccinato potrà recarsi negli hub vaccinali senza doversi prenotare sul portale di Salute Lazio. Potrà farlo in modo assolutamente libero, a seconda dei propri impegni lavorativi e personali.

Nel Lazio vaccini senza prenotazione. Basterà avere la tessera sanitaria

Per ricevere il vaccino basterà essere muniti di tessera sanitaria in corso di validità. Ad esseere somministrati saranno i vaccini disponibili. Resta attiva anche la prenotazione tramite il portale: c’è infatti una fetta della poolazione che preferisce comunque fissare prima l’appuntamento.

Nel Lazio 4 milion di persone vaccinate

Nel Lazio, la campagna vaccinale contro il Covid prosegue spedita. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha reso noto che la regione, nella giornata di domani, mercoledì 1 settembre, raggiungerà i 4 milioni di persone vaccinate con entrambe le dosi. Si tratta di circa il 77 per cento della popolazione al di sotto dei dodici anni.

D’Amato: “I no vax mettono a rischio la libertà altrui”

Ed è di oggi la notizia che la Regione vorrebbe far pagare le terapie intesive ai non vaccinati. “I no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri”, ha detto l’assessore D’Amato in un’intervista al Messaggero.

“Perché queste persone che rifiutano la vaccinazione, mettendo a rischio la libertà altrui, devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni”, ha aggiunto.