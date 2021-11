Vaccini, Sileri: “Terza dose, priorità anche ai prof. Con Green Pass un Natale libero”

Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a prof e personale scolastico – rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda – perché anche loro lavorano in ambienti a rischio, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Corriere della Sera.

Vaccini, scuole ambienti a rischio

I prof sono infatti “a contatto con i giovani che sotto i 12 anni non sono immunizzati in quanto non è ancora disponibile il vaccino per la loro età”. Il rialzo dei casi previsto, e le manifestazioni No vax non hanno giovato, riflette. Spiega che gli under 20 assorbono il 23% dei nuovi contagi: “E oltre a prendere il virus, lo portano a casa”. Per questo spera di avere “al più presto” il vaccino per questa fascia d’età che è stato appena approvato dalla FDA americana, ma non ancora dall’agenzia europea del farmaco. L’andamento dei contagi non è però “neppure lontanamente paragonabile a quello del Regno Unito”, spiega. Questo perché l’obbligo del Green pass spinge a fare i tamponi, “così c’è un’azione di setacciamento che permette di intercettare casi positivi che sarebbero rimasti sommersi”.

Natale senza restrizioni grazie al Green pass

Prematuro parlare di alleggerire o addirittura abolire il Green pass, ma “vivremo un Natale libero“. Grazie al certificato verde “non subiremo restrizioni”, rimarca. Imminente la decisione sulla seconda dose per chi ha fatto il monodose J&J. “Mi risulta che gli organismi tecnici siano orientati a prevedere un richiamo con un vaccino a mRNA, molto probabilmente almeno dopo due mesi dall’unica iniezione”, dichiara Sileri.