Vaccino AstraZeneca, l’Aifa sospende a scopo precauzionale l’utilizzo in tutta Italia

L’Aifa sospende precauzionalmente l’utilizzo di AstraZeneca in tutta Italia. L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

L’Aifa, “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. Infine, l’Agenzia del Farmaco “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

Aggiornamento articolo ore 17:16.

Speranza: Scelte a scopo precauzionale. Aspettiamo chiarimenti dell’Ema

“La decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, per ragioni esclusivamente precauzionali, da parte di Aifa è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna”. Lo spiegano fonti del Ministero della Salute.

A riguardo è intervenuto il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha spiegato: “Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione”.

AstraZeneca, sequestrate 400mila dosi del vaccino in tutta Italia

In Italia, dopo la sospensione di un lotto nei giorni scorsi, la Procura di Biella ha disposto il sequestro di circa 400mila dosi di un altro lotto Astrazeneca – ABV5811 – a seguito della morte di un insegnante del conservatorio nella provincia piemontese.