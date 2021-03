Vaccino AstraZeneca, Pierpaolo Sileri: “Sarò il primo a vaccinarmi dopo ok Ema, casi sospetti esegui e in linea con altri vaccini” (foto Ansa)

Vaccino AstraZeneca, Pierpaolo Sileri: “Sarò il primo a vaccinarmi dopo ok Ema, casi sospetti esegui e in linea con altri vaccini. Non è previsto che mi vaccini a breve, ma se servisse sarei pronto a farmi somministrare la prima dose di AstraZeneca dopo l’ok dell’Ema“.

Così il sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, su Radio Capital.

Vaccino AstraZeneca, Sileri: “Mi aspetto un parere positivo dell’Ema”

“Mi aspetto che l’Ema esprima parere positivo su AstraZeneca, l’analisi sui casi di decessi, peraltro molto pochi, permetterà di perimetrare l’uso del vaccino AstraZeneca. Se quei casi rappresentano un sottogruppo con un comune denominatore, come l’uso di uno stesso farmaco – ha affermato – ci saranno indicazioni specifiche altrimenti si proseguirà così come prima, e penso che questo sarà quello che accadrà”.

AstraZeneca, ha spiegato Sileri, “viene ancora utilizzato in alcuni paesi europei. Lo stop è venuto dagli stati non dall’Ema. Il numero dei casi sospetti è davvero esiguo e se si prendono gli eventi trombo-embolici degli altri vaccini i numeri sono sovrapponibili, sia con quelli ipoteticamente legati ad AstraZeneca sia con quelli della popolazione non vaccinata”.

“La scelta della sospensione è stata guidata dalla Germania: se ti aspetti un caso di trombosi e ne hai 7, come è successo in Germania, devi investigare. Si poteva valutare però anche un’altra opzione: quella di investigare e continuare con la vaccinazione. In questo momento drammatico bloccare la vaccinazione vuol dire bloccare centinaia di migliaia di dosi che avrebbero garantito a centinaia di migliaia di persone di non prendere il virus. 35 casi di decessi sospetti in tutta Europa, ma con il blocco dei vaccini quante persone si ammaleranno e moriranno per il virus? Sicuramente molte di più”.

Sileri: “Completeremo vaccinazione di massa tra aprile e giugno”

E sui tempi della vaccinazione di massa, Sileri aggiunge:

“La vera vaccinazione di massa, che interesserà cinquantenni e quarantenni sarà completata tra aprile e giugno, quando oltre due terzi della popolazione entro l’estate sarà immunizzata. Massimo a ottobre, tutti gli italiani avranno ricevuto anche la seconda dose. Tutta Europa insieme poi dovrà lavorare a un passaporto che permetta ai vaccinati di muoversi con maggiori facilità”.

Sul vaccino russo Sputnik il sottosegretario è prudente: