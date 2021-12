L’Aifa verso il via libera al vaccino anti-covid pediatrico che interesserà i bambini dai 5 agli 11 anni. Durante la prima giornata di riunione, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell‘Agenzia italiana del farmaco si è messa a studiare i dati a disposizione. Secondo moltissime indiscrezioni di stampa, l’Agenzia Italiana del Farmaco è pronta a dare un parere positivo.

La decisione segue quella adottata dall’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali. La quasi certezza del parere favorevole arriva dopo che il presidente Giorgio Palù, nella mattinata di oggi aveva sottolineato che “solitamente noi abbiamo sempre approvato quello che approvava l’Ema anche a distanza di poche ore.”

Vaccino anti-Covid per i bambini, quando l’inizio delle somministrazioni

Le vaccinazioni per i più piccoli cominceranno verosimibilmente in un arco temporale che va da metà dicembre al 20-25: “Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti a iniziare la somministrazione”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha invece fatto sapere che il vaccino “potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre, quindi ci sarà la possibilità di vaccinare i bambini compresi nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. E’ importante proteggerli perché anche se raramente possono andare incontro alle complicanze, la loro protezione servirebbe anche a diminuire la velocità di circolazione del virus”, ha detto Rezza.

Vaccinazioni anche il 25 dicembre?

“Attendiamo in queste ore l’indicazione precisa dell’Aifa. Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti ad iniziare la somministrazione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, che ne ha diffuso il testo, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Pensate di vaccinare i bambini il 25 di dicembre? “Questo assolutamente no, l’importante è esser pronti”.

Presidi: “Il 70% delle classi in dad è alle elementari. Vaccinate i vostri figli”

Sul totale delle classi in dad il 60-70% è alle elementari. Il dato arriva da Mario Rusconi che guida l’Anp, l’Associazione nazionale presidi di Roma. “L’invito che facciamo – dice Rusconi all’Ansa – è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l’atteso ok dell’Aifa per le dosi ai più piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori le classi in dad in questa fascia di età sono poche”.

Nel Lazio 78 mini-hub per gli under 12

Per le vaccinazioni agli under 12 nel Lazio saranno allestiti 78 mini-hub dedicati in tutte le Asl. Ci saranno pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown’ per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie saranno disponibili pillole informative on-line sotto la supervisione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche. “Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità”, spiega l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.