Vaccino anti Covid, farmacisti somministreranno il vaccino: 5174 già abilitati. I farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, previa l’abilitazione con la frequenza di un corso: sono 5.174, secondo quanto apprende l’ANSA, i farmacisti già abilitati, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso.

Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni, che dovrebbe arrivare domani all’esame del Consiglio dei ministri. La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la figura di medici ‘supervisori’ di riferimento.

Vaccini anti Covid, Gelmini: “Farmacisti cruciali”

“Dobbiamo moltiplicare i punti vaccinali: diversi attori in campo e più luoghi preposti alla somministrazione. In questo scenario coinvolgere i farmacisti rappresenterebbe uno step fondamentale. Il governo sta lavorando per introdurre novità importanti già con il decreto Sostegni”.

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Vaccini anti Covid nelle farmacie, ecco cosa aveva detto il ministro della Salute Speranza

Sull’argomento, si era già pronunciato ore fa il ministro della Salute Speranza con le seguenti dichiarazioni:

“Vaccino AstraZeneca? Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia. La campagna di vaccinazione va quindi avanti e accelera. Vaccini anti Covid nelle farmacie? Stiamo lavorando a un intervento normativo per favorirne l’impegno”.

E così è stato. E’ arrivato il via libera per la somministrazione dei vaccini anti Covid anche nelle farmacie. Potranno somministrarlo anche i farmacisti, e non solamente i medici, ma dovranno ottenere l’abilitazione con la frequenza di un corso.