Vaccino Covid per bambini, il Lazio anticipa: al via dal 13 dicembre. Ecco come prenotarsi

Il Lazio anticipa la somministrazione del vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni dopo il via libera dell’Aifa: in questa regione non si partirà tra il 20 e il 25 dicembre come nel resto d’Italia, ma già il 13 dicembre.

Vaccino Covid ai bambini, il Lazio anticipa la somministrazione al 13 dicembre

“La campagna, che si chiamerà ‘E adesso sì che possiamo giocare liberamente’, avrà un logo disegnato da due bambini dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Chiara e Valerio”, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Vaccino Covid ai bambini in Lazio: come prenotarsi

“Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria. Ci sarà un’attività di comunicazione: sui canali social di ‘SaluteLazio’ ci saranno e 13 FAQ preparate dall’Ospedale Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria”, ha spiegato D’Amato.

Vaccino ai bambini: sarà Pfizer

Il vaccino che verrà somministrato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sarà un terzo di una dose adulta del Comirnaty della Pfizer con formulazione specifica.

La vaccinazione avverrà con due dosi, a tre settimane di distanza. L’Aifa suggerisce inoltre l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età”.