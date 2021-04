Vaccino Johnson & Johnson solo agli over 60 (Ansa)

Vaccino Johnson & Johnson meglio solo agli over 60 (la circolare). Per il vaccino JANSSEN ” (prodotto da Johns & Johnson) si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino VAXZEVRIA” di AstraZeneca.

Pertanto, il vaccino JANSSEN, “il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni”.

E’ quanto si legge nella circolare del ministero della salute ‘Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19’, inviata ad enti e Regioni e firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza.

Prime dosi di vaccino arrivate a Idlib

Nel nord-ovest della Siria sotto influenza turca e controllato da milizie anti-governative arrivano le prime dosi di vaccino tramite l’Onu.

Lo riferiscono media siriani e panarabi, precisando che circa 50mila dosi di AstraZeneca arrivano oggi nella regione di Idlib. Tramite convogli dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel quadro del progetto Covax, in sostegno ai paesi in via di sviluppo.

Il convoglio proviene dalla Turchia, paese che da anni di fatto domina l’intera regione settentrionale e che gestisce una serie di gruppi armati.

Tra cui quelli qaedisti, padroni di gran parte della regione di Idlib. Qui secondo l’Onu sono ammassati circa 4 milioni di civili, con “urgente bisogno umanitario”.

In larga parte sfollati e provenienti da altre regioni siriane negli anni scorsi gradualmente tornate sotto il controllo formale di Damasco, delle forze iraniane e russe. Nella regione di Idlib sono stati registrati in tutto 21mila casi positivi, con 641 decessi accertati.