Vaccino per tutti entro l’estate, la previsione del Commissario Arcuri. 28 milioni di dosi a marzo

vaccino per tutti entro l’estate prossima (Ansa)

Vaccino per tutti. Ora che siamo abbastanza certi che un vaccino anti Covid, più vaccini, sono finalmente arrivati, dobbiamo domandarci: quando davvero quello che ci tocca sarà disponibile per tutti?

“A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione”.

Vaccino per tutti, tutta la popolazione, l’estate prossima

Vuole dire questa estate, grosso modo, il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera.

“L’Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distribuiti dall’Europa. Entro marzo avremo 28 milioni di dosi”, ha continuato Arcuri.

“In merito all’immunità di gregge gli esperti scientifici ci dicono che almeno il 60% dei cittadini dovrà essere vaccinato. Noi auspichiamo che anche grazie a una campagna di comunicazione massiva si possano superare le remore che ci sono, non so bene quanto, rispetto alla ritrosia a sottoporsi al vaccino”.

Seconda ondata vaccinazioni coinvolgerà pediatri e farmacie

Per la seconda ondata di vaccinazioni saranno in tutto 1.500 i luoghi che saranno indicati come centri di somministrazione.

E’ molto probabile che medici di medicina generale e pediatri saranno coinvolti per la somministrazione e più avanti ancora sarà possibile coinvolgere anche le farmacie. (fonte Ansa)