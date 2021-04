Vaccino Sputnik tour: 200 famiglie lombarde prenotano viaggio in Russia. Tutto incluso nel pacchetto offerto dal tor operator: viaggio in Russia con vaccinazione, 23 giorni per la dose doppia di Sputnik, il vaccino di Putin.

Ad aver prenotato e sottoscritto l’offerta del tour operator Eurasian Travel di Bologna già più di duecento famiglie solo dalla Lombardia, quasi tutte dalle province di Bergamo e Brescia, 400 famiglie in totale. Età media 50/60 anni, ovvero i più in età che non confidano in una vaccinazione a breve in Italia.

Il turismo vaccinale direzione Mosca è già una realtà consolidata in Turchia, grazie all’accordo tra alcune cliniche private moscovite e i tour operator turchi.

Le famiglie italiane in verità devono attendere un nulla osta importante: il governo russo deve ancora estendere il diritto alla vaccinazione agli stranieri, al momento riservato ai cittadini russi e agli stranieri residenti.

A partire da 2mila euro. Sputnik costa 20 euro

Costo base – ci informa Fanpage.it – da 2mila euro in su. Il vaccino russo costa 20 euro. Previsto check-up competo (in 4 cliniche) e somministrazione delle due dosi a distanza di 23 giorni. Vanno considerati 15 giorni di quarantena una volta rientrati in Italia.

“L’idea non è partita da me – dichiara a Fanpage Pietro Di Febo, responsabile del tour operator – ma dalle stesse famiglie che hanno voluto avere un’alternativa ai vaccini presenti in Italia. O meglio, decidere quale vaccino avere”.